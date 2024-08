Veel ujujaid haigestus pärast Seine’i jões peetud võistlust

Olümpia alguses tuli näiteks meeste triatlonitreeningud Seine’is kehva veekvaliteedi tõttu ära jätta. Ka mitmed triatleedid teatasid pärast võistlusi, et tundsid end pärast jões ujumist kehvasti. Samas on kõikide võistluste eel tehtud kontrollid kinnitanud, et veekvaliteet on piisavalt hea, et seal võistelda.