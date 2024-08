PM PARIISIS Kuidas sündis korvpalli olümpiafinaalide üks vägevamaid lõppvaatusi?

Pronks, mis omab ka väärtust

Kui klubikorvpallis peetakse kolmanda koha matši tihti tüütuks kohustuseks, siis olümpiapronks omab olulist kaalu. Autasustamisel olid vaat et kõige õnnelikumad serblased, kes said viimases mängus 93:83 jagu valitsevast maailmameistrist Saksamaast. Tõsi, nemad said ka juba lõunast tähistama hakata…

Siirast rõõmu õhkus isegi mullusest NBA meistrist, kolmekordsest põhiturniiri MVPst, praegu maailma parimaks mängijaks peetavast Nikola Jokićist. See näitab, kui oluline võib olla millegi saavutamine oma riigiga. Nii mõnigi ameeriklastest korvpallisõber märkis, et nad pole Serbia supertähte nõnda õnnelikuna näinudki.

Jokic after an NBA championship: 😐



Jokic after a bronze medal: pic.twitter.com/t2dWyXrORU — BricksCenter (@BricksCenter) August 11, 2024

«Nagu enne olümpiatki ütlesin, siis sellest kujunes üks läbi aegade konkurentsitihedamaid turniire. Oleme õnnelikud, et saime siin üldse osaleda, aga ka tänase võidu üle. Mängisime algusest lõpuni soliidselt,» arutles ülikogenud Serbia pealik Svetislav Pešić.