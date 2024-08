IBA andmetel ei vastanud Khelif ja Lin naiste võistlusel osalemise kriteeriumidele, mis on sätestatud alaliidu reeglites. Juhtum pälvis maailmameedias tohutut tähelepanu ja Khelif on kokku puutunud sellega, mida ta nimetab vihkamislaineks. Ühes intervjuus on ta palunud kiusamise lõppu. Khelifi advokaat Nabil Boudi kinnitas uudisteagentuurile Reuters, et ametlik kaebus esitati reedel.

ROKi president Thomas Bach ütles laupäeval, et selles pole kahtlustki, et Khelif ja Yu-Ting on naised. ROK on öelnud, et naiste seas võistlevad sportlased võivad siis osaleda, kui neil on passis kirjas, et nad on naised.