PM PARIISIS Rasmus Mägi: igal sügisel valdab mind hirm, et järgmisel suvel jääb tipptase püüdmatuks

Silm detailide märkamiseks on teil kogu aeg olnud, aga lisaks sellele näib teil olevat ka fenomenaalne mälu. Et päriselt ongi kõik öeldu meeles ja saate öelda, et olete praktiliselt kõik juba ära rääkinud, või see, et elu esimene tõkkejooks oli just sellel kuupäeval. Tõsi, Pekingi olümpia avatseremoonia aitab siinkohal kaasa, aga pakun, et kui oleks vaja, ütleksite piltlikult öeldes tolle päev õhutemperatuuri ja -niiskuse ka ära.

See oli üsna varane hommik Valga staadionil, rada oli üks. Pigem oli väga kuum ilm (naerab – K.J.). Kui jätkata tahad, siis võin öelda ka mingite sportlaste nimed, kes aastatel 2003–2008 Eesti juunioride ja noorsookoondisesse kuulusid, kust mina tol hetkel veel väga-väga kaugel olin, aga kes võistlesid mu õe ja teiste treeningkaaslastega. See mälu, jah, on mul hea ja näitabki võib-olla seda, et olen nii spordi sees üles kasvanud.

Rasmus Mägi 2003. aastal Tallinnas toimunud juunioride EMil. Foto: Mihkel Maripuu

Loodan, et see mälu päris selline pole, et jooks nr. 45. oli see või nr 68. too?

Ei, selline mitte. Ma pole olnud ka kõige eeskujulikum treeningpäeviku pidaja. Mingid asjad lihtsalt on elementaarsed ja jäävad meelde. Alati tekib küsimus, miks ma seda paberil nii põhjalikult lahkama pean.