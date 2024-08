PM PARIISIS Euroopa juhtiva korvpalliajakirjanikuga Kotsari palgast, Žalgiris-Eesti liinist ja Leedu kriisist

«Siis saingi pakkumise oma kodumaa suurimatelt rivaalidelt, et võiks teha midagi inglise keeles. Teadsime, et oskaksime teha teistmoodi [kui Eurohoops]. Miks ei võiks korvpalli jumaldavad leedulased alast kirjutada? Konkureeriv ajakirjanik helistas ning ütles, et meil on Leedus lagi ees. Miks mitte teha midagi rahvusvahelist? Tokyo olümpiaga panimegi asja käima.»

Iga algus on raske. Tuleb riskida. Aga nüüd võib kindlalt öelda, et need tasusid end ära. Piltlikult öeldes jagub lugejaid Eestist kuni Filipiinideni välja. Erinevates rollides tegijaid on 20 ringis.

Lisaks kvaliteetsetele kirjatükkidele peitub edu taga tugev sotsiaalmeedia sisu ning podcast’i formaat. Euroliiga mängijatega tehti varemgi intervjuusid, ent iganädalane analüüs puudus. Praeguseks kuulavad «Urbonust» paljud tippmängijad ja -treenerid. Saates on korduvalt külas käinud kõige suuremad ässad eesotsas Mike Jamesi, Will Clyburni ja Kevin Punteriga. Alaliste saatejuhtide hulka kuulub samuti pikalt Vana Maailma korvpallis tiirelnud Errick McCollum.

«Algus oli väga raske. Olen pärit jalgpallilinnast. Mu koolis ei huvitanud korvpall kedagi. Seega polnud mul korvpalluritest kuulsaid tuttavaid, kelle kaudu kedagi tunneksin,» kirjeldas Urbonas, kui keeruline oli esiti kontakte leida ja luua.