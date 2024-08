Olümpiavõitjaks kroonitud Taiwani poksija saab kodumaalt korraliku rahapreemia

Suurema tähelepanu alla sattusid nii Yu-ting kui ka Alžeeria poksija Imane Khelif juba enne võistlusi. Venelaste juhitud Rahvusvaheline Poksiliit (IBA) teatas möödunud aastal toimunud MMil, et mitmed sportlased, kes soovisid naiste konkurentsis võistelda, põrusid geenitestis. «Testide tulemused tõestavad, et neil on XY-kromosoomid. Need sportlased eemaldati võistluselt,» rääkis IBA president Umar Kremljov mullu Venemaa väljaandele TASS.