PM PARIISIS Kauaaegne Eesti võimlemisjuht tegi olümpial «nähtamatut», aga väga tähtsat tööd

Minu ülesandeks oli koordineerida tegevust võistlemisalal, tagada võistluse laitmatu läbiviimine. Töötasime tegevusplaane välja kaks kuud. Tegime Exceli tabelid, kus kõik on sekundilise täpsusega õpaigas. Lisaks olid varuplaanid, et kui kõik ei lähe päris nii, nagu peab, siis mida teha ja kuidas käituda,» tutvustas Inno oma tegemisi.

Natalja Inno nägi pealt olukorda, kus sportvõimlemise vabaharjutuse järel rumeenlanna Ana Barbosu juba pronksmedalit tähistas, aga ameeriklaste protesti järel see hoopis ameeriklannale anti. Mõni päev hiljem selgus, et protest oli sisse antud liiga hilja ja et medali saab ikkagi Barbosu.

Ma ei saanud olla võistlusalal ja mul on väga kahju, et ma ei näinud võistluspaiga ääres ühtegi esinemist. Samas olen väga rahul, et sain olümpiavõistluse läbiviimisele kaasa aidata. See oli tõeline väljakutse ja usun, et sain hakkama, sest nii kõik võimlejad kui ka nende varustus jõudsid õigel ajal võistlusareenile,» valdavad Innot kahetised tunded.