Millised olid ikkagi Pariisi olümpiamängud? Arvud näitavad ainult üht

Viimastel aastatel on üha enam räägitud sellest, et tänapäevased olümpiamängud on oma aja ära elanud ning hajumas tähesärast. Pärast koroonaviirusest räsitud Tokyos mängudele pidi järgnema just suurejooneline spordipidu, mille võõrustamiseks Prantsusmaal kõik vahendid leiti. Suurvõistluse ajal kasutati ära kõik Pariisi suuremad sümbolid ja nende lähistel jagati välja mitmed olümpiamedalid.