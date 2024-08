Maailmal oli võimalik venelased Pariisi ukse taha jätta, kuid...

Sealjuures tasub märkida, et eelmise aasta septembris oli Rahvusvahelisel Paraolümpiakomiteel (IPC) võimalik venelased sootuks paraspordipeo ukse taha jätta, kuid üldkogul tehtud hääletusel toetas seda ideed kõigest 65 liikmesriiki 139st (ehk 74 oli vastu).

Säärane tulemus kurvastas mõistagi ukrainlasi. «Olen šokeeritud sellest, kui suurt mõjuvõimu Venemaa juhid Paraolümpiakomitees ja Rahvususvahelises olümpiakomitees omavad. Paraolümpiakomitee lihtsalt aktsepteeris riiki, mis rikub maailma rahu – miski, mille kõik tsiviliseeritud riigid on hukka mõistnud. Aga see on nende [vastuhääletanute] nägemus asjast,» sõnas Ukraina Paraolümpiakoitee esimees Valeri Suškevitš väljaandele Sport24.