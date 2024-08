Paralümpiale lendav Eesti juurtega ujuja räägib oma valusa, ent inspireeriva loo

Seda sealjuures kindla eesmärgiga. «Ettevalmistus on kulgenud hästi, olen selle aasta parimal tasemel. Paralümpial sooviksin ujuda finaalis,» sõnab S2 võistlusklassis kolmel erineval distantsil – 50 ja 100 m selili- ja 200 vabaltujumises – osalev Hildebrand eesootavat suurvõistlust kommenteerides.

Tulevikumõtted

Ühtlasi on praeguseks kindel, et pärast Pariisi Hilbedrand ujumisvarustust nurka ei viska. «Teha sporti edasi kuni 2028. aasta Los Angelese paralümpiani oleks väga kihvt. Usun, et selleks ajaks oleksin ma kindlasti veel kiirem,» vaatab ta tulevikku.

Horisondilt kaugemale kiigates on Hildebrandil veel ka teine, suurem soov: et parasportlastesse suhtutaks nagu igasse teise atleeti. «Tahan maailmale näidata, et ka meie oleme tavalised atleedid ja õiged sportlased. Soovin, et inimesed vaataksid paralümpiat samamoodi, nagu nad vaatavad olümpiat.

Tunnen, et tänapäeva inimesi parasport üldse ei huvita ja seda jälgitakse ainult iga nelja aasta tagant. Arvan, et kui inimestele öelda, et sa oled parasportlane, siis paljud arvavad, et sa pääsed justkui iseenesest paralümpiale: see ei ole aga tõsi,» annab ta mõista, et tegemist on ikkagi tõsise spordiga.

Pariisi paralümpiamängud algavad 28. augustil ja lõpevad 8. septembril. Eestit esindab viis parasportlast: ujujad Matz Topkin, Robin Liksor ja Susannah Kaul, kettaheitja Egert Jõesaar ning debütandist triatleet Laura-Liis Juursalu.

Eestlastest astub paralümpial esimesena võistlustulle Kaul (võistlusklass S10), osaledes 29. augustil 50 meetri vabaltujumises. Liksor (võistlusklass SB8) stardib 30. augustil 100 meetri rinnuliujumises ning Juursalu (PTS5) 1. septembril naiste triatlonis. 5. septembril alustab paralümpiat Jõesaar (F44, ühendatud klassiga F64). 6. septembril tuleb Kaul (S10) starti 100 meetri seliliujumises ning eestlastest paneb mängudele punkti Topkin (S4), kes võistleb 7. septembril 50 meetri seliliujumises.