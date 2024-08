11. tunnil Pariisi pileti teeninud ujuja: veel juulis öeldi mulle vastuseks kindel «ei»

Treener Mait Mandeli käe all treeniv Kaul tegi paralümpiadebüüdi kolm aastat tagasi Tokyos, saades 50 m vabaltujumises 10. ning 100 m vabaltujumises 13. koha. Toona jäid finaalikohad unistuseks.

Võimalike finaaliaegade ja favoriitide osas Kaul spekuleerida ei soovi. «Kunagi ei tea kuidas kellelgi võistlus õnnestub. Paralümpiamängudel on stardis ka need, kes pole kunagi varem suurvõistlustel osalenud ning üllatused võivad olla õhus,» sõnas ta.

Kaul nõustub hea sõbra ja võistluskaaslase Matz Topkini hinnanguga Euroopa suurimasse sisehalli La Défense Arenale ajutiselt rajatud basseini osas, mis annab pigem eelise kergematele ujujatele kui suurtele «tankidele» ehk teisisõnu võiks Pariisi vesi talle sobida.

«Jälgisin olümpiamängude ujumisvõistlusi ja seal olid libisemise peale orienteeritud kergemad ujujad kerges eelisseisus suurte ja jõuliste rivaalide suhtes. Pariisi olümpiabassein on madalam, aga mida sügavam on bassein, seda kiirem ujumine. Lisaks tekitab sealne atribuutika veekeeriseid ja lainetust ning põhjas on mingisugused vidinad,» iseloomustas Kaul võistluspaika.

Nagu eelnevalt mainitud, osaleb Kaul kahel distantsil, neist üks tuleb ette võtta kohe avapäeval ning teine paralümpia lõpuosas. «Selles pole minu jaoks midagi uut. Olen seda MM-idel palju harjutada saanud kuna ka seal on minu klasside puhul graafik selline, et üks ujumine toimub võistluste alguses ja teine lõpus. Rivist see mind välja el löö,» kinnitas paralümpiasportlane.