Olümpiakomitee president lubas Eestile medalit, mis jäi Pariisist esimesel katsel napilt saamata

«Esimene eesmärk on Pariisi hea tervisega kohale jõuda. Tokyos ei õnnestunud. Teine siht on starti jõuda ja distants ära ujuda. Sealt edasi finaali ja siis vaatame,» kiikas 26-aastane ujuja 7. septembri võistluse poole.

«Minu spordiklassis on päris palju erineva puude- ja kehatüübiga sportlasi. Mina ja mõni veel kasutame peamiselt jalgu. 50 m seliliujumine jaotubki pooleks. Esimeses pooles on eelis meil, sest saame stardist pauguga minema. Teisel poolel jääb üle loota, et kätega kühveldajad järele ei jõua,» tutvustas Topkin oma ala nüansse.

Paraolümpia võistlusklassid

Ujumine:

S1-10, S11-13, S14, (vaba-, selili- ja liblikujumine)

SB1-10, SB11-13, SB14, (rinnuliujumine)

SM1-10, SM11-13, SM14, (kompleksujumine)

S1-10, SB1-10, SM1-10 on füüsilise puudega sportlased. S1 on n-ö kõige raskem puue ja S10 kõige kergem puue. Füüsilise puudega sportlaste testimine klassifitseerijate poolt toimub nii kuival maa kui ka vees. Võistlusklassid on diagnoosiülesed, st ühe ja sama diagnoosiga sportlased võivad sattuda erinevasse võistlusklassi. Kõik sõltub sellest, millised ja mis ulatuses erinevad funktsioonid on säilinud.

S11-13, SB11-13, SM11-13 on nägemisfunktsiooni langusega sportlased. S11 on täispimedad (võivad näha valgust) ja siit edasi S12 ja S13 on juba pisut parema nägemisega. Kõik sõltub nägemisjäägist ja vaatevälja nurga suurusest. S11- klassi ujujad peavad võistlustel kasutama valgust mitteläbilaskvaid ujumisprille ja pöördes peab neile keegi märku andma, kui nad lähenevad pöördeseinale.

S14, SB14, SM14 on intellektipuudega sportlased.

Kergejõustik:

F – väljakualad

T – jooksualad

11–13 – nägemisfunktsiooni langusega sportlased, klassides 11 ja 12 võistlevad sportlased koos juhiga

20 – intellektipuudega sportlased

31–38 – püsiva kesknärvisüsteemi- ehk ajukahjustusega sportlased

40–41 – kääbususega sportlased

42–46 – jäseme amputatsiooniga sportlased

51–57 – ratastoolis võistlevad sportlased

Triatlon:

PTWC 1–2 – ratastoolis sportlased, vastavalt puude raskusastmele jagatud kaheks, aga võisteldakse koos. Kergema puudega PWTC 2-klassi sportlased saavad ajaeelise.

PTS 2–5 – n-ö seisvad sportlased, jagatud vastavalt puude raskusastmele nelja klassi. Kõik klassid võistlevad eraldi.

PTVI 1–3 – nägemiskahjustusega sportlased. Esimesse klassi kuuluvad: täiesti pimedad ja vähese või olematu valguse tajumise võimega sportlased. Teise: raskemalt osaliselt pimedad. Kolmandasse: osaliselt pimedad. Võisteldakse koos, aga PTVI1 sportlased saavad ajaeelise.