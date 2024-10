Ajaloolist häbi kogenud soomlased pööravad senise spordisüsteemi pea peale

Soomlased hakkasid Pariisi mängude altmineku põhjuste üle juurdlema kohe pärast olümpia lõppu ning praeguseks on jõutud arusaamani, et senine süsteem – lihtsustatult, nende Team Estonia – tuleb ümber mängida.

«Minagi käisin Pariisi olümpial ja uue süsteemi osas hakati mõtteid põrgatama juba tagasilennul. Meie fookus on Soomes tippspordilt liiga palju teistele asjadele ära kandunud, seega on meil tervis suurt muutust, et see tippspordile tagasi tuua,» jätkas ta.

Ent milline see oleks? Üks mõte näeb ette, et tippspordi osa viidaks Soome olümpiakomitee alt sootuks teise, uue juhtorgani alla.

«See on tõesti üks variant, kuid midagi pole veel paigas. Selge on see, et tippsport ja selle juhtimine on meil vaja uuesti üles ehitada,» vastas minister lisades, et uue kavaga loodetakse valmis saada jõuludeks.