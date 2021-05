Võistlus on avatud kõigile 5-16-aastastele lastele ning valitud töödest tehakse Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis näitus. Joonistusvõistlusel saab töid esitada lehel om.postimees.ee/joonistuvoistlus või saata saates see posti teel koos kontaktandmetega märksõnaga «Olümpia joonistusvõistlus» aadressile Postimees Grupp AS, Tartu mnt 80, 10112, Tallinn. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 30. mai.