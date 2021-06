«Medal tundub kaelas tegelikult isegi päris raske, see sobib siia, tunnen, et ta olemas,» vastas Nabi intervjuus Anu Sääritsale vahetult pärast medalitseremooniat küsimusele, kui raske või kerge medal kaelas tundub. «Emotsioonid on praegu kõrged ja ülevad, ma tundsin, et medal tuli üliraskelt, ega kerge ei olnud, aga ma olen loomulikult rahul, sest kõik, mis ma sain, võtsin ära, sain olümpial heasse vormi.»