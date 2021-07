HOMME OTSEPILT ⟩ Rammo jätkab olümpiaregatti 16. kohalt

Just Laser-klassi purjetaja Karl-Martin Rammo oli see, kes kindlustas Eestile esimese Tokyo olümpiapileti. Esmaspäeval jätkab ta oma võistlust ning Postimees toob mõlemad sõidud teieni. Esimese otseülekanne algab kell 05.50, teise oma 07.05. Pärast esimest sõitu on eestlane 16. kohal.