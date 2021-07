Soome käijad Veli-Matti Partanen, Aleksi Ojala ja Jarkko Kinnunen saabusid pärast 27-tunnist reisimist väsinult 2600 elanikuga Sobetsu linnakesse, kui neile anti teada, et linnapea isiklikult tahab neid tervitada.

Tagasihoidliku kohtumise asemel oli linna keskväljakule ülesrivistatud inimesed, käes soomekeelsed tervitused, telekaamerad ja ajakirjanikud. «Meil oli vaid info, et linnapea tahab meile tere öelda. Õnneks oli meil aega, et jõudsime enne duši all käia,» viskas nalja käijate treener Jani Lehitnen, vahendas YLE. Kogu üritus kestis 20 minutit ning sellest avaldati Jaapani meedias ka uudisklippe.