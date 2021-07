FOTO ⟩ Olümpiakulda kaitsev võrkpallur mängib Tokyo olümpial maskiga

15 aastat maailma üht kõige tugevamat koondist esindanud Saatkamp, kes on Rio päevilt olümpiavõitja ning tulnud ka maailmameistriks, on võrkpalliplatsil maski kandnud alates eelmisest sügisest.

Saatkamp on varem rääkinud, et tal on kodus väike poeg, kel on kopsuprobleemid. Et võrkpallur ei soovi oma võsukese tervist veelgi enam ohtu seada, kuid soovib endiselt tipptasemel sporti teha, kannab ta maski nii treeningutel kui ka võistlustel, et vähendada võimalust nakatuda koroonaviirusse.