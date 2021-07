PM TOKYOS ⟩ Pisarais koondise peatreener: Endrekson on üks läbi aegade vägevamaid sõudjaid

«Endrekson on suur sportlane nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Viies olümpia, viis finaali – ta on üks läbi kõigi aegade vägevamaid sõudjaid,» sõnas soomlasest peatreener Veikko Sinisalo pisarsilmil. «Eesti sõudmisesse jääb temast suur auk.»

Meie spordilegendi tõenäoliselt viimane olümpiafinaal lõppes aga üsna selge kuuenda ehk viimase kohaga. Sinisalo tunnistas, et tänaseks võistluseks lihtsalt ei jagunud võimu.

«Me poleks täna saanud palju rohkemat teha,» tunnistas pealik, et vastased olid lihtsalt kiiremad. «Arvan, et meeste vorm oli väga hea kevadises olümpiakvalifikatsioonis. Pärast seda proovisime aeroobset taset taas kõrgele tõsta, kuid meil jäi selleks vähe aega.»

Ta jätkas: «Ka enne on võidetud olümpiamedaleid pärast kvalifikatsiooni – näiteks Tõnu Endrekson ja Jüri Jaanson 2008. aastal –, aga sõudmise tase tõuseb kogu aeg. Meil ei õnnestunud kaht vormi tippu saavutada. Rääkisime meestega ja nad kinnitasid, et võrreldes kvalifikatsiooniga oli jõudlust vähem. Aga selline on füsioloogia.»

Eesti sõudjad pärast olümpiafinaali. FOTO: Tairo Lutter

Sinisalo alustas koondise peatreenerina tööd 2019. aasta sügisel. Ta võttis tiimi üle üsna keerulisest seisust. Nii Taimsoo kui ka Endrekson kinnitasid, et tegemist on väga hea treeneriga, kes aidanud arendada ka ala kandepinda. Soomlase tulevik on aga lahtine.

«Mul pole aimugi, mis saab edasi,» tunnistas Sinisalo. «Aga pean ütlema, et olen eestlastega töötamist väga nautinud. Mul on meeste vastu hiiglaslik austus. Nad tahavad meeletult tööd teha.»

Veikko Sinisalo. FOTO: Eesti Sõudeliit

Ta kiitis Endreksoni kõrval ka teisi. «Allar [Raja] on alati valmis vaeva nägema ja piire nihutama. Kaspar [Taimsoo] on haruldaselt andekas sõudja, kes tunnetab imeliselt paati ja suudab rütmi muuta – ta on olnud paadis justkui treener. Ja Jüri-Mikk [Udam], Harvardi lõpetaja, väga intelligente mees. Ta on kahe aasta jooksul sõudjana palju arenenud.»