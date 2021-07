ERKI ARVAB ⟩ Rasmus Mägi sai vägagi soodsa poolfinaali

Hommikupoolses kergejõustikuprogrammis said Eesti spordisõbrad kaasa elada 400 meetri tõkkejooksjale Rasmus Mägile, kes tuli oma eeljooksus 48,60ga teiseks ning edenes kerge vaevaga poolfinaali. Tänavu igal stardil aja alla 49 sekundi jooksnud eestlane jäi oma etteastega rahule ning arvas, et finaali pääsemiseks võib vaja minna juba aega 48,0 kanti.

Nool asetas omapoolse lati veidi madalamale. «Mina arvan, et [finaalipääsuks on vaja] kusagil 48,40,» viitas ta sellegipoolest Eesti rekordi kordamisele. «Poolfinaalidest saab otse edasi kaks paremat ning seejärel veel kaks tükki aegadega. Kui võtame need kolm jooksu lahti, siis Rasmusel on kindlasti – kui nii võib olümpiamängude poolfinaalis üldse öelda – kõige lihtsamad vastased.»

Kolmas poolfinaal, kus osaleb ka Rasmus Mägi. FOTO: ROK

«Lisaks on Rasmus väga heal, viiendal rajal. Põhikonkurent [Kyron] McMaster on kuuendal rajal, alžeerlane [Abdelmalik] Lahoulou on neljandal rajal. Ta alustab väga kiiresti, aga vähemalt eeljooksus kuskil 150 meetri peal kangestus. Ma arvan, et see positsioon on Rasmuse jaoks suurepärane,» jätkas Nool.

Tokyo olümpiaga seoses on palju kõneainet pakkunud ka sealne ilm, mis on äärmiselt palav ning sportimist just ei sega. Selle kohta ütles Nool konkreetselt: «Isegi kui on halvad tingimused, siis on need kõigile võrdsed. Kui on liiga palav, siis on kõigil palav, kui külm, siis kõigil.»

«Kui sa tuled olümpiamängudele, siis pead igasugusteks tingimusteks valmis olema. Ilma taha ei tohiks küll ükski finaali pürgiv sportlane peituda,» jätkas Nool ning tõstis seejärel õpetliku näitena esile iiri sportlasi. «Meil on siin kõrval Iiri TV ja huvitav oli kuulata noorte 800 m jooksjate põhjendusi, et miks asjad ei läinud nii nagu nad lootsid. Olles ise selle raja kõik läbi käinud, siis... anname [need jutud] nooruse põhjal andeks, aga reaalselt peab sportlane ikkagi keskenduma ja tegelema oma asjadega.»

Vaata ka Noole kommentaari naiste 5000 meetri eeljooksudele: