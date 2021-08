Nooruses tegeles Metspalu hoopis korvpalli, kergejõustiku ja tantsimisega. Sulgpalli juurde jõudis ta hiljem. «Olen hobimängija. Mul on hea kolleeg, äripartner Tarmo Marandi, kes on tegelenud sulgpalliga. Tema selle ala mulle nii-öelda maha müüs, ta on olnud mu suurim ärgitaja ja toetaja. Tema soovitusel tekkis ka idee hakata kohtunikuks,» jutustab Metspalu ameti juurde jõudmisest.