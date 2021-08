Hollandi vutinaised kuulusid oma esimesel olümpial soosikute sekka. Mis on nende imelise tõusu saladus?

Hollandi naiskond on valitsev Euroopa meister ja MM-hõbe, esimest olümpiamedalit tuleb veel oodata. FOTO: Via Www.imago-images.de/scanpix

See oli kõigest kaks suve tagasi, kui Hollandi naiste jalgpallikoondis käis EM-valikturniiri raames Tallinnas meile absoluutset tipptaset näitamas. Samal suvel oli mängitud MM-finaalis ja kaotatud USA-le. Nüüd Tokyo olümpial said valitsev maailma- ja Euroopa meister kokku juba veerandfinaalis. Ning etendasid ülihaarava vaatemängu. Sama põnev on aga Hollandi naiste jalgpalli tõusu lugu - see on juhtunud kiirelt, aga mitte juhuslikult.