Pikale veninud telefonikõne päästis Armand Duplantise koroonaisolatsioonist

Kendricks andis nimelt kohapeal positiivse koroonaproovi , mistõttu said 32. suveolümpiamängud tema jaoks läbi enne, kui õietigi algasid. Ameeriklase positiivsest proovist tulenevalt on praeguseks koroonaisolatsiooni määratud kolm Austraalia kergejõustliklast ning palju ei jäänud ka puudu, et sama saatus tabanuks Duplantist.

«Ma pidin temaga olümpiakülas kokku saama ja kohvi jooma, kuid ma jäin lihtsalt oma tüdruksõbraga liiga pikaks lobisema ja magasin selle maha,» sõnas rootslane pressikonverentsil. «Ainult tänu temale ei sattunud me kokku. Sellest on muidugi kahju, sest Sam oli heas vormis ning ta on tiitlivõistlustel alati kõrgele hüpanud. See aga tähendab, et nüüd on üks medalikoht teistele saadaval.»