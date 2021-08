PM TOKYOS ⟩ Ksenija Balta üllatav avaldus: kaugushüppega on kõik, aga Pariisi olümpia näib reaalne

Novembris 35. sünnipäeva tähistav sportlane astus Tokyo olümpiastaadionil toimunud eelvõistlusel esimese katse üle ja rohkem hüppeid ei sooritanudki. Selgus, et välja lõi vana probleem.

«Võistlusel jäi hoojooksu viimane samm kitsaks. Krooniline hüppajapõlv lõi jälle välja. Tagasi kõndides oli juba astudes valus,» selgitas Balta, kelle õnnetute hooaegade rida taas täienes.

Ksenija Balta ainus võistlushüpe Tokyo olümpial. FOTO: Tairo Lutter

Kogenud atleet aga tunnistas, et tagasilöök aitas tal jõuda selge otsuseni. «Natuke mõtisklesin. Arvan, et see oli suur tõenäosusega kaugushüppajana viimane võistlus,» ütles Balta.

«Mul on sprindis huvi rohkem võistelda, sest seal olen võimeline vähemalt pingutama. Kahjuks tehnilisel ala võib juhtuda, et võistlus saab enne läbi kui pingutamagi jõuad hakata.»

Ta jätkas: «Kui mul on kiirus endiselt hea, siis ma ei näe, miks ma ei võiks end sel alal lihtsalt proovile panna. Mine tea... Mõnus on minna võistlema, kui saad endast kõik anda.»

Motivatsiooni jagub

Kas mõtted liiguvad 2024. aasta Pariisi olümpiale?

«Kõik on võimalik! Näiteks 200 meetris on 23,30-50 jooksnud tüdrukud saanud reitinguga peale küll. See on täitsa reaalne. Ma ei näe põhjust, miks ma ei võiks veel kiiremini joosta,» vastas Balta, kes soovib keskenduda 200 meetri jooksule. Poole lühem distants jääks kõrvalalaks.

Intervjuu jooksul rõhutab Balta korduvalt, et «kiirust on!» See annabki talle motivatsiooni ja tahtejõudu veel staadioniradu kulutada.

«Usun, et duhhi jätkub küll. Olen valmis treeningutel selle nimel väga-väga tugevalt kannatama ja vaeva nägema. Kui ära väsin, siis väsin. Aga vähemalt tean, et olen endast täieliku maksimumi andnud. Kui midagi pole enam võtta, siis võib kõik naelikud varna riputada,» märkis Balta.

Edukas teekond

Kuigi viimased aastad kulgesid raskelt, jääb 2009. ja 2016. aastal Eesti parimaks naissportlaseks valitul seljataha suurepärane kaugushüppekarjäär. Säravaim tulemus pärineb tosina aasta taguselt Torino sise-EMilt, kus Baltale riputati kaela kuldmedal. Rõõmu, aga ka pisaraid pakkunud võistlusi kogunes teel veel hulgi.

«Ausalt öeldes ei usu, et kaugushüpet väga igatsema jään. See on ränkraske ala. Kui sa pole võimeline ala maksimumiga tegema – krooniliste murede tõttu –, siis see ei paku enam rõõmu,» nentis Balta, kuid jätkas lõbusamal toonil.

Ksenija Balta pärast 2009. aasta Torino sise-EMi võitu. FOTO: DAMIEN MEYER/AFP/Scanpix

«Stampvastus on, et alati võiks minna paremini. Aga mul on olnud karjäär, millest 90 protsenti sportlastest võivad ainult unistada. Tegelikult olen päris õnnelik inimene, sest olen seisnud pjedestaali kõige kõrgemal astmel,» keris Balta ajaratast tagasi. «Torinos oli uhke võistlus. Suur õnn, et olen saanud n-ö maailma vallutamisest mõelda.»

Suuremate ja väiksemate vigastustega on ta maadelnud väga kaua. Hüppaja põlve probleem segab Baltat juba lapsest saati. Teatud perioodil andis see vähem tunda, viimasel ajal taas rohkem: «Pikalt läks päris hästi, aga kui nüüd valu tuleb, siis ei lähe ta ära.»

Kaugushüpe on aga sprindist oluliselt tehnilisem ja nõudlikum ala. Balta plaanib nüüd mure võimalikult ruttu korda ajada, uue teekonna algust ei tohiks põlv segada.