PM TOKYOS ⟩ Mägi treenerist isa: Rasmus on mees, kes annab endast tähtsatel hetkedel maksimumi

«Rõõm ja kergendus on suur. Kui poleks maski ees, näeksite mu naeratust,» sõnas Taivo mõned tunnid pärast võistlust.

«Asjad töötasid. Rasmus on mees, kes annab endast tähtsatel hetkedel maksimumi. Ta on sammu edasi astunud. Oleme teinud õigeid valikuid. Aga meil on kohti, kus saame areneda. Omame arusaama, kuidas kiiremini joosta.»

Ta jätkas: «Tokyos langes poolfinaali järel väga suur koorem, sest finaali jõudmise võimalused olid 50:50. Koorem küll langes, aga mitte pinge. Müts maha Rasmuse ees, kes võttis ennast veelkord kokku ja tegi Eesti rekordi.»

Finaaljooksu tase oli uskumatult kõrge. Kulla võitis maailmarekordi uude sekundisse viinud Karsten Warholm 45,94ga. Veel täna hommikul kehtinud tippmargi (47,60) ületas kuhjaga ka hõbedamees Rai Benjamin (46,17). Pronksi võitis Lõuna-Ameerika rekordiga Alison dos Santos (46,72). Milline on Rasmuse perspektiiv sellises konkurentsis?

«See on hullumeelne, aga näen perspektiivi. Arvestades, et Rasmus on võrreldes paari eelmise hooajaga astunud pika sammu edasi, annab julgust ja lootust. Meil on teatud nüansid, mis tahavad nokitsemist ja parandamist. Oleme positiivsed. Läheme Tokyost koju väga hea emotsiooniga. Läheme täiega edasi!» vastas Taivo.

Tokyo õnnestumisele eelnes aga pikk mõõnaperiood. Varasem Eesti rekord pärines 2016. aasta Rio de Janeiro olümpia finaalist. Miks vahepealsel perioodil ei õnnestunud järgmist sammu astuda?

«Pärast Riot läksid tahtmine ja nälg võib-olla liiga suureks. Mingil hetkel tekitasid treeningkoormused olukorra, kus tekkis Rasmusel vigastus. See luhtas Londoni MMi eel potentsiaali,» selgitas Taivo.

«2019 oli teatud mõttes vaheaasta. Ta sai mandlid lõigatud ja tervise 100 protsenti korda, et uuesti hakata täiesti normaalses rütmis treenima.»

Kas 2024. aasta Pariisi olümpiaks võiks olla Rasmus elu parimas vormis? «Praegu on elu parim vorm. Aga see on raske ala ja sööb sind kogu aeg vaimselt. Samas ma ei kahtle, et Rasmus veel ühe olümpiatsükli ilusti välja veab,» sõnas treenerist isa.