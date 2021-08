Unikaalne protest: ameeriklased väljandasid vaikides oma pahameelt uurimise all oleva koondiskaaslase vastu

Tegemist oli unikaalse protestiga just Hadzici vastu. Oma meelt väljendanud mehed ei soovinud Hadziciga ühes meeskonnas võistelda, kuna ta on endiselt uurimise all seoses naisvehklejate seksuaalse väärkohtlemise pärast. Nõnda ulataski McDowald oma kahele kaaslasele roosad maskid, kuid Hadzic pidi enda oma ette panema.