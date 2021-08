Škurenjov oli küll kindel, et katse loeb, kuna tõsteti valge lipp, aga hiljem selgus, et meie idanaabrite esinumbri katset siiski ei loetud. Seega jäi 30-aastasele Škurenjovile kirja 1.99.

Muide, Volgogradist pärit kergejõustiklase isiklik tippmark kõrgushüppes on nii hea kui 2.12. Selle kõrguse ületas ta 2017. aastal kodumaal Smolenskis. Tema kümnevõistluse rekord on 8601 punkti, mis tuli just sel samal Smolenski võistlusel.