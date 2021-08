PM TOKYOS ⟩ 44 tiitlit! Ajaloo edukaim jalgpallur on nüüd ka olümpiavõitja

Kuigi normaalaja lõppu näis justkui kindlamini mängivat Brasiilia, olid hoopis hispaanlased need, kelle eikuskilt tekkinud momendid vastastele ohtu kujutasid. 86. minutil lenda Oscar Gili tsenderdus üle jala, kuid maandus vastu Brasiilia väravalatti. Kaks minutit hiljem tabas sama kohta Bryan Gili pommlöök. Olgu lisatud, et Bryan ja Oscar Gil pole vennad. Tegu on Hispaanias väga levinud perenimega.