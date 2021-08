PM TOKYOS ⟩ Kergejõustikupealik Sebastian Coe jäi olümpiaga rahule: ma pole kunagi varem ala tuleviku osas nii optimistlik olnud

«Olen väga rahul olümpiaga,» sõnas endine 1500m jooksja, kel endalgi auhinnakapis kaks olümpiakulda, meie olümpiavõitjale. «Me naeratasime üks päev teineteisele, sest meie mõistame, et need on ühed aegade parimad mängud. Siinsed etteasted sportlaste poolt on olnud lihtsalt võrratud. Küsimus polegi ju ainult selles, mida nad siin staadionil teevad, vaid selles, et nad oli kogu selle 18 kuud kestnud pandeemia ajal järjekindlad.»

Küsimuse peale, mis teda enim üllatas, kostis Coe vastuseks – kõik. «Endise jooksjana, isegi kui ma vaatasin meeste kuulitõuget või naiste kettaheidet – see kõik on olnud imeline,» lausus ta.

«Selgelt on kolm püstitatud maailmarekordit olnud erakordsed: Karsten Warholmil läkski 400m tõketes võiduks maailmarekordit vaja. Imelised olid ka [naiste 400m tõkkejooksu olümpiavõitja] Sydney McLaughlini ja [naiste kolmikhüppe olümpiavõitjaa] Yulimar Rojas. Need on kõik sportlased, kel on ees veel pikk karjäär. See on meie ala jaoks väga hea reklaam ning ma pole kunagi varem olnud kergejõustiku tuleviku puhul nii optimistlik,» jätkas 2015. aastast WA-d juhtiv Coe.

Tokyo olümpia (kergejõustiku) maailmarekordid: Meeste 400 m tõkkejooks: 45,94 (+0,74) Karsten Warholm Naiste 400 m tõkkejooks: 51,46 (+0,44) Sydney McLaughlin Naiste kolmikhüpe: 15.67 (+17 cm) Yulimar Rojas