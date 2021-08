GALERII ⟩ Mis koroona? Pariisis tervitasid tuhanded prantslased kodumaale naasnud olümpiasangareid

Prantsusmaa naasis olümpiamängudelt kokku 33 medaliga. Need jagunesid vastavalt: 10 kulda, 12 hõbedat ja 11 pronksi. Tegemist on selle sajandi kõige kehvema tulemusega. Ka 2004. aastal Ateenast naasti 33 medaliga, kuid toona võideti 11 kulda. Viis aastat tagasi naasti Riost 42 medaliga. Edukaimad olid mõistagi 1900. aasta Pariisi mängud, mil võideti kokku 101 medalit.

Kõik see on siiski üsna üllatav, kuna Prantsusmaal on koroonaviirus järjest enam peavalu valmistamas. Eile avastati seal enam kui 20 000 uut juhtu.