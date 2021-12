TÄNA AJALOOS ⟩ Eestlase olümpiahõbe, mis tuli kavala kaotusega

Edvin Vesterby hõbe on meie olümpiamedalite loetelus ainus, mis pole võidetud ei sini-must-valge lipu all ega suure idanaabri delegatsiooni koosseisus. Riguldi rannalt pärit 31-aastane mees esindas nimelt Rootsit ning oli 1956. aasta olümpial oma uue kodumaa edukaim maadleja. Ta oli elu vormis, polnud aasta jooksul kaotanud ühtki matši – ei kodus ega võõrsil – ning sihtis vaid olümpiavõitu.

Kärbeskaalu sisuliseks finaaliks peetud kohtumises õnnestus Vesterbyl alistada Horvath 2:1, kuid kuldmedali asemel ootas kümmekond minutit hiljem hoopiski ebavõrdne kohtumine puhanud venelasega. Olukord oli pentsik – kui võit andnuks kulla, siis punktikaotuse korral võinuks tekkida surnud ring, kus Vesterbyle jäänuks pronks. Seljakaotuse korral aga olnuks tasuks hõbe! Ja nii juhtuski, et kui sisuliselt teist matši järjest madistanud Vesterby punktidega taha jäi, röögatas rootslaste peatreener Rudolf «Preven» Svedberg pool minutit enne maadlusaja lõppu: «Keera ennast ja lama selili, Edvin!». Nii lõppes Vesterby matš seljakaotusega, lohutuseks hõbe.

Veel praegugi sünnimaal tihti ringi liikuv Vesterby on meenutanud: «Kõik arvasid, et olen väga rõõmus ja õnnelik hõbemedali üle, kuid seda ma tegelikult polnud. Usun, et võrdsetes tingimustes oleksin ka venelast võitnud, rumeenlane oli tunduvalt kõvem tegija.»