Esimene mittebinaarne olümpiasportlane kritiseeris Hiinat

«Võin öelda, et võtame teadmiseks kõiki neid kohutavaid asju, mida oleme näinud uiguuridega juhtumas. Lugesin, et seal on töölaagritesse saadetud suurim arv inimesi pärast teist maailmasõda. Need on kohutavad inimõiguste rikkumised. Võib tekkida väga jõuetu tunne selliseid asju lugedes ja küsimus, et mida mina teha saan?» rääkis LeDuc US Todayle.