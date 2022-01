Nimelt antakse 4. veebruaril Pekingis avalöök 24. taliolümpiamängudele, mis toob Hiinasse kokku sadu ja sadu sportlasi ning nende abilisi. Agaramad neist – seal hulgas ka osa Eesti delegatsioonist – on praeguseks Pekingisse juba kohale jõudnud ning paraku on osad neist endaga kaasa toonud ka COVID-i.

Laupäeva hommikul välja saadetud teates andsid Pekingi mängude korraldajad teada 19 positiivsest koroonaproovist. Kokku on Hiina saabunute seas nüüdseks 36 koroonapositiivset: neist 29 on «vahele võetud» lennujaamas, seitse positiivset proovi on võetud olümpiakülast.