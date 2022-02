ROKi otsus: kolm spordiala, mis võivad olümpialt jäädavalt kaduda

Los Angelese olümpia korraldajad on otsusega rahul, sest nad on pidevalt propageerinud, et nende mängud toovad olümpiale värskust, nooruslikust ja loovust. «Los Angeles on koht, mis pole ükski teine ja on uskumatu võõrustada surfamist, rula ja ronimist, mis on lääneranniku jaoks olulised spordialad,» ütles 2028. aasta olümpia korralduskomitee esimees Casey Wasserman.