Norra tippsuusataja kardab Pekingi olümpiale minna

«Heidi kardab, et võib kodus testid ilusti läbida ja siis leitakse tal Pekingis viirus. Kõik oleneb testimise metoodikast. Alguses võib see olla positiivne ja paari tunni pärast negatiivne. Kõik olümpiale minejad peavad selle ebakindlusega rinda pistma. Kui on risk, et ta jääb uuesti karantiini, siis Heidi olümpiamängudele ei reisi,» rääkis Iversen VG-le antud intervjuus.