Tunnustatud allikas: dopinguskandaali tekitas iluuisutähe Valijeva test

Inside the Games kirjutas varasemalt, et probleem on tingitud Venemaa olümpiakomitee ja rahvusvaheliste dopinguküttide olukorrast. Täpsemalt on medalite jagamise viivitus seotud ühe Venemaa sportlase dopinguprooviga, mis anti enne Pekingi olümpiat. Nüüd teatas sama portaal, et tegemist on iluuisutamise imelapseks ristitud Vailjevaga.