Mainekas ajaleht: Vene iluuisutaja kasutatud doping ei tee sportlast paremaks

Mitmed allikad on Briti väljaandele Guardian öelnud, et dopinguna kasutatud aine ei teinud sportlast paremaks. Käimasolev juriidiline vaidlus käib selle üle, kas ainet võeti võistluse raames või väljaspool seda, kirjutas ajaleht.

Valijeva nime sidus dopinguskandaaliga portaal Inside the Games , mis avaldas varasemalt, et iluuisutamise võistkonnavõistluse medalid pole välja jagatud, sest ilmnes vaidlus Venemaa olümpiakomitee ja rahvusvaheliste dopinguküttide vahel.

Kuna Valijeva on 15-aastane, siis muudab see olukorra keerulisemaks, sest Maailma antidopingu agentuuri reeglite alusel on venelanna näol tegemist nn kaitstud isikuga. Ta pole veel 16-aastane ja seeläbi ei saa ametlikult tuvastada, kas ta on dopinguvastastes rikkumistes süüdi, kirjutas väljaanne.