Valijeva tõttu muudeti olümpia üksiksõidu reegleid

Iluuisutamise üksiksõitudes on reegel, et lühikava järgi saab 24 sportlast esitama ka vabakava. Nõnda pidi olema ka Pekingis.

Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) otsustas koostöös Rahvusvahelise Olümpiakomiteega aga veidi reegleid sättida. Seda just Venemaa iluuisutaja Kamila Valijeva tõttu, kes sattus pärast võistkonnavõistlust dopinguskandaali . Täna selgus, et venelanna saab ikkagi homme jääle tulla.

Kui 15-aastane venelanna peaks suutma esitada lühikava, millega ta mahub 24 parema hulka, siis pääseb vabakava esitama üks lisasportlane ehk 25. kohal olev iluuisutaja. See on aga väga tõenäoline, sest Valijeva näol on tegemist maailmarekordinaisega.