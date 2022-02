Kurnatud Riiber loobus Pekingis edasi võistlemast

Koos Ilvesega starditi aga suure mäe võistlusel, kus hüppemäel kaksikedu välja võideldi. Suusarajal läks tal aga väga raskeks ning medalimängust jäi norralane lõpuks enam kui poole minuti kaugusele. Siiski arvati, et norralane saab enda esimese olümpiakulla kaela meeskonnavõistluses.

Täna avaldatud Norra koondise nimekirjas aga Riiberi nimi puudub. Sportlane oli lihtsalt niivõrd kurnatud, et ta ei suutnud tänaseks taastuda ja starti tulla. «Tal on väga vähe jõudu ja täielikult kurnatud. Ta suutis küll eile rajal olla, ent tänaseks pole ta piisavalt taastunud,» lausus Norra koondise spordijuht Ivar Stuan ajakirjanikele.

Stuani sõnul pole isegi kõik seotud koroonaviirusega ja sellest taastumisega. «Kõik, mis olümpiamängudel on toimunud, väsitasid Jarli mentaalselt. Ta on vaimselt läbi ning me ei saa teda sundida startima.»