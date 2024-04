Venelasest olümpiahõbe loobus oma neutraalsest staatusest ja sellega ka olümpiapiletist

Olümpiamängud pole aga lihtsalt niisama võistlus. See on ülemaailmne suursündmus, millest on oluline osa võtta. Kõik sportlased tahavad seda teha. Minagi tahan Pariisis olla,» sõnas kolm aastat tagasi Tokyo olümpial 4 x 200 meetri vabastiilis teateujumises hõbemedali võitnud Girev.