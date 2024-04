Olümpiakulda himustav ujumistšempion ootab Pariisi osas Putini heakskiitu

Venemaal ja Valgevenel teatavasti riikidena Pariisi asja pole ja agressorriikide sportlased pääsevad olümpiale ainult siis, kui nõustuvad võistlema n-ö liputa ja suudavad tõestada, et nad on päriselt ka neutraalsed.

Jefimova jaoks, kes unistab Pariisiga seoses ka olümpiakullast, see probleem poleks ja ta on valmis enda neutraliteeti kinnitama. Kuid seda ainult juhul, kui Venemaa juhtkond sellega päri on.

«Ma ei astu enda riigile vastu, kuid kui mul on võimalik osaleda ja nad lubavad mul sinna minna, siis võtaksin meelsasti olümpiamängudest osa,» sõnas ta usutluses R-Spordile, lisades, et ei karda ka seda, et langeks neutraliteedi korral kaasmaalaste pahameele alla. Oluline on lihtsalt, et riigi juhtkond seda aktsepteeriks.