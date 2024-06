AMETLIK Heiki Nabi võistleb Pariisi olümpial

Mais toimus Türgis olümpiakvalifikatsiooni turniir, kus Nabi jäi otsustavas kohtumises 2:4 alla neutraalse lipu all võistelnud valgevenelasele Pavel Klintšukile. Eelmine nädal hakkas liikuma info, et Nabi võib saad olümpiapileti tänu kohtade ümberjagamisele.

Agressorriikide sportlased Hlintšuk ja Sergei Semjonov ei läbinud rahvusvahelise olümpiakomitee ROKi kriteeriumide sõela, kes leidis, et maadlejad toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Seega läks olümpiapilet maailma kvalifikatsiooniturniiri paremuselt järgmisele sportlasele Nabile.

«Maadluse olümpiahõbe Heiki Nabi läheb Pariisi olümpiale! Äsja tuli kinnitus, et olümpiakohtade ümberjagamisel õnnestus Nabil Pariisi pääse lunastada. Nabile on see karjääri kolmas olümpia,» teatas Eesti Olümpiakomitee sotsiaalmeedias.