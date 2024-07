Täna päeval pidi algama olümpiamängude purjeregatt, kus purjelauaklassis IQFoil oli valmis võitlema ka Ingrid Puusta. Kahjuks lükati see võistlus edasi. See info, et kuidas ja millal võistlus algab pole veel teada, kuid anname uuest infost teada esimesel võimalusel!