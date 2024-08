OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI Kuidas läheb Madis Mihkelsi olümpiadebüüt?

Kell 14.15 jätkuvat Postimehe ja Duo 5 meeste grupisõidu ülekannet saab vaadata allolevast videoaknast.

Lisaks näeb samast ülekandeaknast ka naiste vibulaskmise individuaalvõistluse finaali, mida kommenteerivad Märt Oona ja Pearu Jakob Ojamäe.

Kell 17.00 jätkuvat Postimehe ja Kanal 2 jalgrattasõidu grupisõidu ülekannet (kommentaatorid Kristo Enn Vaga ja Tanel Kangert) saab vaadata allolevast videoaknast:

Enne sõitu:

Eesti ainus esindaja Madis Mihkels läheb starti optimistlikult.

Kolmapäeva hilisõhtul Pariisi jõudnud Mihkels läks neljapäeva hommikul otse trenni. Võidusõit toimub juba laupäeval. Pikalt on räägitud, et trass peaks Mihkelsile sobima.

«Võib-olla sobib tõesti. Sõidame päev otsa lühikesi, mulle mitte üle jõu käivaid tõuse. Üldiselt on niisugune profiil mulle alati sobinud. Selleks, et midagi teha, tuleb loota, et on elu jalad,» võttis Mihkels trassi sobivuse ja edulootuse konkreetselt kokku.

Tema esindab Eestit üksi, suuremad riigid on neljaliikmeliste tiimidega. Millised võimalused see jätab? «Ega neljanegi suur ole. Ei teki niisugust kontrolli nagu tavaliselt, kui just mitu suurriiki koostööd ei hakka tegema, et asja koos hoida. Kui ei hakka, tuleb üsna avatud ja rünnakuterohke sõit. Kui keegi peaks otsustama kontrolliva taktikaga peale minema, siis seda siin nelja mehega ära ei tee. Ma ei tea, kas tuleb kasuks või kahjuks, et olen Eestist üksi.»

Treener Alo Jakin lisas, et rada pole sprinterite jaoks raske. «Praegu saavad sprinterid juba väga rasketel etappidel hakkama. Usun, et puhas sprinter saab siin samuti hakkama – palju oleneb, kuidas sõidetakse. Võtmeküsimus ongi, et kui 90 ratturit stardis, millest võime 20 väiksemate riikide ratturit maha võtta, siis tuleb väga taktikaline sõit.

Mihkelsi mõtetega enne olümpiat saab lähemalt tutvuda siin.

Madis Mihkelsi jaoks on Pariisi olümpiamängude näol tegu tema olümpiadebüüdiga. 2019. aastal osales Mihkels Euroopa noorte olümpiafestivalil, kus pälvis temposõidus kuldmedali.

273 km pikkune võistlustrass kulgeb valdavalt Pariisi läänepoolses osas ja sisaldab 13 nimelist tõusu summaarse 2800 tõusumeetriga.

Meeste grupisõidu favoriidid on belglased Wout van Aert ja Remco Evenepoel ja britt Thomas Pidcock

Meeste grupisõidu lõpuosas sõidetakse kaks linnaringi ning finiš on samas kohas, Eiffeli torni kõrval, kust ratturid teele asusid.