Prantsusmaa president Macron ei pruugi enne olümpiamänge Seine'i jões ujuda

Ta ei öelnud, et kavatseb enne olümpiamänge Seine'i jões ujuda. Ta ütles täie kindlusega, et ujub seal, kuid see ei ole kindel, et tal selleks enne olümpiamänge võimalus avaneb,» tsiteerib Le Monde pressisekretäri sõnu.

Varasemalt lubasid mitmed Prantsusmaa ametnikud ujuda jões, kus peetakse olümpiamängude avaveeujumise võistlused. Möödunud nädalavahetusel suples seal spordiminister Amélie Oudea-Castera. Kolmapäeval tegi seda Pariisi linnapea Anne Hidalgo.

Prantsusmaa on Seine'i seisundisse investeerinud 1,4 miljardit eurot, et välistada sinna reovee sattumine. Tugevad vihmasajud on aga tõstnud bakterite taset normist kõrgemale ning praegu pole ujumine seal ohutu.

Juulis on sajud lõpuks andnud teed kuivemale ilmale ja see on Seine'i vee kvaliteeti parandanud, kuid nädal enne olümpiamängude algust püsib ikkagi Pariisis mure Seine'i veekvaliteediga.