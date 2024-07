PM PARIISIS Pariisi kesklinna vallutab olümpia, tavaturistil pole eriti mõtet tulla

Pariisi kesklinn on muutunud otsekui hiigelsuureks ehitusplatsiks. Kõikjal on laudadest plankaedu, metallist võresid ja piirdeid. Paljudes kohtades on ees politseinikud-sandarmid ja lubavad edasi minna ainult valitutel. Põhjuseks asjaolu, et Pariisi kesklinna on püsti pandud palju võistluspaiku ja juurde kuulub kõik neid teenindav. Võistluspaigad ongi aedadega ümbritsetud, vaba liikumine on piiratud veelgi suuremal alal.

Teisipäeva pärastlõunal, kui Postimehe Pariisi-rakukese üks pool pääses kaema olümpiaküla, võttis teine pool ehk siinkirjutajad ette jalutuskäigu linnas. Et mida tava- või olümpiaturistil lähematel nädalatel oodata on.

Alustasime Eiffeli torni kandist. Metrooliini nr 6 rong jätab Eiffeli poole suundudes teisel pool jõge mitu peatust vahele. Põhjus peitub asjaolus, et reedese avatseremoonia tõttu on Seine'i jõe ümbruses neil päevil päris paljud metroojaamad ja tänavad suletud.

Seejärel Eiffelile lähimas, Bir-Hakeimi jaamas rong juba peatub. Aga tavapärasel moel Eiffelile läheneda ei saa. Aiad on ees ning sildid juhatavad ajutisele teekonnale.

Skeem, kuidas liikuda Eiffeli torni juurde. Foto: Ville Arike

Eiffelit saab olümpia ajal külastada peaaegu piiranguteta. Erandiks on vaid reede, avatseremoonia päev, mil see on suletud. Ülejäänud ajal on see avatud tavapäraselt. Küll aga peab endale selgeks tegema, kust sinna pääseb. Torni kodulehel on info koos skeemiga kenasti olemas.

Eiffeli torn jääb olümpiamängude ajaks (v.a avatseremoonia päeval) külastajatele avatuks, kuid selle juurde pääseb ainult paarist kohast. Foto: Ville Arike