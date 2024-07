PM PARIISIS Kregor Zirk olümpia korralagedusest: see pole põhjus, miks stressi minna

Omapärane areen, mis võib mõjutada aegasid

Mida Zirk säärase lahenduse kohta kostab? «Ütleme nii, et ma olen kümme aastat tiitlivõistlustel käinud ja see on üks madalamaid basseine, kus olen ujunud. Kõik on muidugi vastavalt regulatsioonidele paigas, aga kui üldiselt on basseinid kolm ja enam meetrit sügavad, siis siin on äkki 2,5 meetrit? Esimene kord, kui sisse hüppasin, siis natukene ootamatu oli, aga ujumist see siiski ei sega,» sõnas ta.