PM PARIISIS Lõbusas tujus neljapaat: medaliga on 50-50, see kas tuleb või ei tule

Eelnevatel pressikonverentsidel oli palju juttu siinsest korraldusest, mis parajalt lonkab. Kuidas teil siiani asjad on sujunud?

TE: Me oleme vanad kalad juba, tulime ju laupäeval siia. Eks rahvast tuleb vaikselt juurde. Nii nagu igas suuremas linnas, tipptund on kõige hullem aeg. Tuleb sellest eemale hoida, siis on asi sujuvam. Siiani olen saanud kõhu täis, aga eks toitlustajad ka parandavad ennast. Saavad aru, et rahvast tuleb juurde: siis tuleb ka toitu juurde tuua.

AR: Põhimõtteliselt on nii, et bussid lähevad välja ja jõuavad kohale, aga ajaline mõõdik on nii +/- 20 minutit. Alguses olid bussis palavad, siis sai kaltsuna kohale jõutud, aga äkki lähevad paremaks. Eile õhtul sööklas süüa ka enam ühel hetkel ei jagunud, aga sellega vist tegeletakse. Suures pildis oleme sellega harjunud: olümpiaküla on olümpiaküla näoga, ükskõik mitmendat korda käid. Toad on okeid, jahedad, selles mõttes probleemi pole. Uni on ka hea: oma padi on kaasas!

JP: Minul on umbes samad kogemused, jah. Mis praegu kõige ebamugavam on, on voodi… kes on harjunud kõvema madratsiga magama, see on harjunud, aga minul jäävad külili magades küljed natukene valusaks. On küll pehmema poole peale madrats keeratud aga… seal on natukene arenguruumi.

VS: Elus ja võistlustel on edukad need, kes suudavad oludega kohaneda. Meie kohaneme ja loodetavasti ka oleme edukad.

TE: Minul on vist lihtsam, sest olen vanem kui teised ja palju olümpiatel käinud palju. Enne Schengenit tuli ka piiril kümme tundi oodata, asi see nüüd natukene toitu oodata. Saame hakkama.