PM PARIISIS Eesti treener jahib Pariisis teist olümpiamedalit

Venemaal on küll raha, aga Šveitsis oled sa inimene

Kuivõrd Venemaa kuulub (või kuulus, enne Ukraina sõda) rannavõrkpalli absoluutsesse tippu, palusime Rivo Vesikul võrrelda neid töötingimusi ja -võimalusi, mis valitsesid tal seal ja mis Šveitsis.

«Venemaa ja Šveitsi suurim vahe on see, et Šveitsil pole lihtsalt nii palju raha, et teeme, mida tahame, vaid meil tuleb reaalselt asjadega arvestada. Venemaal oli raha lõputult, kuid seda kulutati aeg-ajalt lihtsalt ülimalt lollilt,» alustab ta selgitustööd ning toob Seine'i jõge mööda sõitvat politseipaati silmates illustreeriva näite.

Politseipaat Seine'i jõel. Foto: CARL DE SOUZA / AFP / Scanpix

«Venemaal oli nii, et kui mina suutsin ära põhjendada, et mul on olümpial medali võitmiseks vaja kaheksat mootoriga kummipaati, siis need ka osteti. Kas lattu seisma või kuhu, vahet polnud – kui oli tarvis, siis oli tarvis. Aga selle peale muidugi öeldi ka, et nüüd pead võitma medali, või muidu...

Lõpuks jäid need kummipaadid muidugi lihtsalt sinna lattu seisma ja kedagi need ei huvitanud. Šveitsis selliseid asju ei saa. Seal öeldakse «ei», meie lubame teile ainult neid ja neid asju, teie tehke trenni. Selles mõttes on nad adekvaatsemad.

Venemaal on lihtsalt väga-väga palju raha, või vähemalt tol hetkel oli. See tekitabki selle hiidsuure efekti, aga arvestades nende ressursse, siis ütleksin, et nad ei võidagi nii palju, kui tegelikult võiks,» sõnab Vesik.

Rivo Vesik naudib Šveitsi alaliidu heaks töötamist. Foto: Tairo Lutter

Teine väga suur vahe on kahe riigi vahel veel: treenerisse suhtumine. Kui Šveitsis oled sa ikkagi inimene, siis Venemaal selge töömesilane.

«Venemaal sai mingi hetk uuritud, kas saaksin paariks nädalaks puhkama minna. Vastati, et muidugi saab, aga siis, kui sul parasjagu tööd pole. Aga kui sa töötad kolme-nelja paariga, on sul ju kogu aeg töö: keegi on võistlustel, keegi treenib, keegi naaseb vigastuspausilt jne...

Šveitsis oli eelmine aasta aga nii, et detsembri alguses helistati mulle alaliidust: «Rivo, sul on puhkusepäevad välja võtmata, sa pead puhkama. Järgmised kaks nädalat sa nüüd tööd teha ei tohi.»

Ütlesin vastu: olgu, pange kirja, et ma ei tee nüüd tööd. Sesmõttes on Šveitsis kõik paigas: treeneril peab olema samuti oma aeg ja saama puhata. Vähe inimlikum suhtumine,» lõpetas Vesik.