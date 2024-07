PM PARIISIS President Karis medalita jäänud Differtist: esialgu läks meilgi nägu tõsiseks, aga kui sa mõtlema hakkad...

Ka meil siin (presidendi ümber istusid proua Karis, kultuurinõunik Rasmus Puur, Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles, Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi jt - K.J) läks neljanda koha peale esialgu nägu tõsiseks, aga kui sa mõtlema hakkad - maailma neljas - see on väga hea tulemus!

«Kergejõustikku, kümnevõistlust ja paljusid teisi tublisid võistlejaid me seetõttu paraku kohapeal ei näe, aga eks siis tuleb ameti kõrvalt kodus leida see hetk, et televiisorist kaasa elada,» andis ta mõista, et riigipea toetuses võivad kõik meie sportlased kindlad olla. «See hetk lihtsalt tuleb leida!»